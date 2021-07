Jongeren met een beperking voelen zich tijdens de coronacrisis niet gezien

Jongeren met een beperking voelen zich tijdens de coronacrisis onvoldoende gezien, terwijl ze extra getroffen worden door de maatregelen. Ook horen ze te vaak wat er allemaal niet kan, in plaats van dat gekeken wordt wat wél mogelijk is.

Utrecht

Dat concludeert de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland op basis van een kwalitatief onderzoek van adviesbureau Youngworks. Doel daarvan was om de impact van de coronamaatregelen in kaart te brengen voor jongeren met een beperking. Aan de peiling deden dertig jongeren met een beperking mee in de leeftijd van 14 tot en met 24 jaar. De adviezen van het RIVM en de landelijke persconferenties van de overheid blijken voor deze doelgroep te algemeen. Terwijl juist zij ‘meer dan ooit’ duidelijkheid vragen over hun dagindeling, werkritme, schoolrooster en wanneer ze hulpverlening en zorg kunnen verwachten.

Lees via de link hieronder twee portretten van jongeren die meewerkten aan het onderzoek:

Voor wie leeft zonder een beperking, klinkt ..

