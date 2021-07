In 1954 waren Duitse toeristen niet gewenst. Sommige Nederlanders ging zelfs op de vuist

Duitsland – Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Bondsdagverkiezingen van 26 september. Aflevering 4: Duitse toeristen niet gewenst.

Begin mei 1954 werd er in Nederland actie gevoerd tegen de groeiende stroom Duitse toeristen.

In het voorjaar van 1950, vijf jaar na de bevrijding, werd er tussen Hillegom en Lisse een bloemenpark geopend, de Keukenhof. Bloemenkwekers uit de omgeving toonden er hun bolgewassen. De Keukenhof was een attractie. Duizenden Nederlanders, onder wie koningin Juliana en de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet, kwamen naar Lisse om de krokussen, tulpen en narcissen in bloei te zien staan. Op 7 mei werd de driehonderdduizendste bezoeker genoteerd, mejuffrouw Jet Stoer uit Nijmegen. Zij kreeg een bos bloemen en een schilderij van de Keukenhof.

De roem van de Keukenhof reikte verder dan Nijmegen. Onder de bezoekers werden opvallend veel Duitsers gezien. Vijf jaar na de oorlog was de ergste schade hersteld, er kwam weer wat glans in het leven..

