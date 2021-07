Armoede heeft al invloed op baby’s

Rotterdam

Dat zegt onderzoeker Bastian Ravesteijn van de Erasmus School of Economics, die dit onderzocht met collega Coen van de Kraats, na een bericht in de Volkskrant. Dat verschillen al zo vroeg te zien zijn, was nog niet bekend. Het is nog niet ernstig, zegt hij, er kan dan nog van alles aan gebeuren.

Van de Kraats en Ravesteijn bestudeerden de gegevens van zo’n 153.000 kinderen geboren tussen 1998 en 2017, gekoppeld aan de inkomens van de ouders.

Een verklaring voor de vroege verschillen in gewicht heeft Ravesteijn niet, maar die zou kunnen liggen bij de keuze tussen borst- en flesvoeding en de hoeveelheid daarvan. De verschillen in gewicht verdwijnen tegen de leeftijd van twee jaar voor korte tijd grotendeels om daarna weer te groeien..

