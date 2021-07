‘Tien procent van de coronapatiënten is volledig gevaccineerd’

Van de coronapatiënten in de ziekenhuizen is, voor zover bekend, ongeveer 10 procent volledig gevaccineerd. Het grootste deel van de nieuwe patiënten is niet gevaccineerd of kreeg nog maar één prik.

Amsterdam

Dit blijkt uit een steekproef van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in Zuidwest-Nederland en vragen van de Volkskrant aan alle regionale zorgnetwerken en diverse ziekenhuizen. Een landelijk overzicht is er nog niet.

In de regio Zuidwest-Nederland bleek van alle opgenomen patiënten 67 procent niet, 18 procent één keer en 15 procent volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Als volledig gevaccineerd telt iemand in deze telling pas twee weken na de tweede dosis. Op de intensive cares in deze regio liggen enkele gevaccineerde patiënten, die vaak ook aan andere aandoeningen lijden of bij wie het immuunsysteem niet goed werkt. In Brabant is 5 procent van de patiënten volledig ingeënt. ‘Exacte cijfers h..

