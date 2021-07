‘Diversiteits-les’ zet in op pestgedrag

Amersfoort

Dat blijkt uit een enquête van het Nederlands Dagblad onder docenten op christelijke middelbare scholen die verantwoordelijk zijn voor lessen over seksuele diversiteit. Doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van hoe die lessen op christelijke middelbare scholen vorm krijgen.

De overgrote meerderheid van de docenten (86 procent) vindt schelden en pesten tegengaan een belangrijk doel van de les over seksuele diversiteit. Ongeveer evenveel respondenten vinden discriminatie van lhbti’ers tegengaan ook een belangrijk doel van de les. Volgens Kees Goedegebuur, bestuurslid bij de Koepelorganisatie van de christelijke lhbt-beweging, is dit een stap in de goede richting om een school veilig te maken voor lhbti’ers: ‘Maar het best..

