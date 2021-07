Een romantisch semiprivéstrandje aan de Linge: ‘Vanaf het water geniet je van heel andere dingen’

Voor een romantisch semiprivéstrandje hoef je niet naar Bali, bewijst Natuurtuin Varsseveld in Leerdam. ‘Schrijf er maar niet over, hoor. Het is hier een en al ellende!’, schertst de familie Nagtegaal, die in de buurt woont en het vredige plekje aan de Linge graag rustig houdt. Vader en moeder Nagtegaal staan vanaf de kant toe te kijken hoe zonen Scott (10) en Jesse (4) zich met hun neefjes Finn en Senn vermaken op een neongele kajak. De oudste verlaat de rivier even om zijn voet te laten inspecteren door zijn moeder. Er lag een scherp steentje op de bodem. Als hem wordt gevraagd naar de watertemperatuur, zegt hij: ‘Helemaal niet koud, juist lekker!’

