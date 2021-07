In Nederland bliksemt het maar weinig. Waar op de wereld onweert het wel vaak?

Het zit er de komende dagen weer aan te komen: onweer, en dat laat weinig mensen onberoerd. Terwijl de een geniet van de dreigende wolkenluchten en de felle bliksemschichten, duikt een ander het liefst in een hoekje tot het voorbij is.

Amersfoort

Heel af en toe verschijnt er een bericht dat iemand is geraakt door de bliksem. In 2015 werd Amersfoort opgeschrikt door de dood van twee jonge vrouwen die, onder een boom in een park schuilend voor onweer, getroffen werden door een inslag. Het was een rauwe reminder dat met onweer niet valt te spotten.

Waar wereldwijd jaarlijks ongeveer duizend mensen overlijden door een blikseminslag, zijn in Nederland gemiddeld twee doden door bliksem te betreuren. Dat is twee te veel, maar tegelijk een heel stuk minder dan een eeuw geleden. Toen stierven in ons land nog bijna 150 mensen per jaar door een blikseminslag, met name op het platteland.

Oud-weerman Jan Pelleboer haalde in 1985 een herinnering op uit zijn kindertijd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .