Pubers zijn bezorgd over het klimaat: ‘Ik ben bang voor mijn toekomst’

Amsterdam

Het is een bekend beeld: tieners die een feestje vieren wanneer hun ouders een nachtje weg zijn. Ze ruimen de boel niet op, dat mogen hun ouders doen bij thuiskomst. Als het gaat over klimaatverandering en tieners is het precies andersom, legt jongerenexpert Van Sark uit. Volwassenen hebben jarenlang het thema duurzaamheid voor zich uitgeschoven. Jongeren zitten straks met de problemen. Van Sark besprak met pubers hoe het is om groot te worden met het besef dat de aarde zo snel opwarmt dat grote delen van de planeet onleefbaar worden en dat vele wilde dieren zullen uitsterven.

Jongeren zijn bezorgder over het klimaat dan hun ouders en grootouders. Uit onderzoek van de universiteit van Oxford en de Verenigde Naties..

