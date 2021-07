Van vlakke akkers naar vol terras

Onderweg kom ik aan de gevel van een huis een bordje met ‘Het Nardussteegje’ tegen. Zou er een verband zijn met het verhaal uit het evangelie waarin Maria Jezus’ voeten zalft met kostbare nardusolie? Als ik aanbel, wordt er niet opengedaan. Een vrouw in een speeltuin verderop blijft het antwoord schuldig, maar heeft wel een mogelijke verklaring. ‘Misschien woont er een Bernardus en noemt iedereen hem Nardus?’ Soms is de werkelijkheid misschien minder verheven dan ik zou willen. Snel door maar weer.

het leven aangaan

Even hiervoor heb ik op het pontje van Woubrugge naar Roelofarendsveen gestaan. Op mijn vraag of ik contant of met pin moet betalen, antwoordt de schipper na enige aarzeling: ‘Met twintig euro moet het wel lukken, maar wilt u mij dan helpen? Ik heb namelijk alzheimer.’ Samen tellen we het wisselgeld. Het varen gaat verder vlekkeloos. Moedig hoe deze mevrouw het leven blijft aangaan.

Onderweg passeer ik een heleboel plaatsnamen waarvan ik nog nooit heb gehoord: Leimuiden, Kaag, Oude Wetering. Ook het landschap is me vreemd. Eindeloos uitgestrekte akkers, meren, rivieren en kanalen, een gestage stroom vliegtuigen door het luchtruim van en naar Schiphol.

Er staat een stevig windje, de zon schijnt lekker en de reis gaat ..

