Nederland is donkerrood, maar vakantie in het buitenland kan nog steeds

Nederland kleurt donkerrood op de Europese coronakaart. Welke gevolgen dit voor vakantiegangers heeft, hangt af van de reacties uit het buitenland. Tegelijkertijd is er ook goed nieuws, want het aantal coronabesmettingen daalt.

(beeld nd)

Coronakaart Nederland (beeld nd)

Amersfoort

Het kost inmiddels bijna even veel tijd als het inpakken voor de vakantie: controleren aan welke coronaregels je moet voldoen voor je welkom bent. Voor de vele vakantiegangers in eigen land is dat geen probleem, maar iedereen die de grens overgaat heeft vaak met allerlei voorwaarden te maken.

Dat Nederland daarbij ook nog eens grotendeels donkerrood kleurt op de kaart van het Europees Gezondheidsinstituut EDCC maakt het er niet gemakkelijker op, want dit zorgt ervoor dat sommige landen extra voorwaarden stellen.

Het EDCC komt elke week met een update van de Europese coronakaart, en voor Nederland betekende dat donderdag slecht nieuws. Een groot gedeelte van het land kleurde van rood naar donkerrood. Dit betekent dat h..

