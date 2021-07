OM gaat zelf onderzoek doen naar de mishandeling van een Nederlander op Mallorca

Palma de Mallorca

Kopschoppers, zo worden de verdachten van het mishandelen van een 27-jarige Nederlander op een strand in Mallorca genoemd. Vorige week woensdag, in de vroege morgen, viel een groep van dertien Nederlandse jongens in de leeftijd van 18 tot 20 jaar een ander groepje Nederlanders aan. De eerste groep was wegens wangedrag uit een café gezet. Ze schopten een van de slachtoffers, terwijl hij op de grond lag, zo hard tegen het hoofd dat hij zondag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed.

Na de mishandeling vertrok het grootste gedeelte van de groep halsoverkop naar Nederland; enkel de jongen die iets later vertrok om de sleutel van de vakantiewoning in te leveren, werd op het vliegveld gearresteerd. Hij werd maandag wee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .