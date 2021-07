‘Niemand kan ervan uitgaan: aan mij gaat het wel voorbij’

Elke Nederlander weet heus dat we onder zeeniveau leven, zegt deltacommissaris Peter Glas. Toch willen velen niet dat juist de dijk voor hun neus wordt opgehoogd – weg uitzicht. ‘Ik begrijp dat sentiment, maar we hebben nu de bedreigende kant van water weer ervaren.’

Den Haag

Uitgerekend de provincie die nu op een wel heel wrange manier de kracht van water heeft ondervonden – uitmondend in een officiële ramp – vroeg enige tijd geleden aan deltacommissaris Peter Glas of de normen voor dijken en andere waterkeringen niet overdreven zijn. Kon het niet een tikkeltje minder met toekomstige verhogingen van waterkeringen?

Glas, die als deltacommissaris door de regering is aangesteld om te werken aan de bescherming van het land tegen hoogwater en aan voldoende zoetwater in tijden van droogte, begreep die vraag. ‘Je zal maar in een mooi plaatsje wonen, daar aan de Maas, je kijkt uit over die Maas, en ineens kijk je tegen een muur. Ik begrijp dat sentiment.’ Maar het antwoord aan het Limburgse provinciebestuur –..

