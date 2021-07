Sjansen met Janssen: een blind date na de prik. Hoe werkt het?

Haarlem

Waarom organiseren jullie Sjansen met Janssen?

‘We zagen dat mensen in de wachtruimte niet met elkaar in gesprek raakten, maar een kwartiertje op hun telefoon keken. Het was hier ook ingericht op een manier dat er zo efficiënt mogelijk geprikt kon worden. Nu het aantal vaccinaties afneemt, is dat niet meer nodig en komt er meer ruimte om iets leuks op te zetten. Het initiatief is een laagdrempelige manier om sociaal contact te bevorderen. Het hoeft ook niet per se op daten gericht te zijn; een zestiger en twintiger kunnen ook tegenover elkaar zitten en een praatje maken. Als mensen specifieke voorkeuren hebben, kunnen we daar ter plekke naar kijken. Maar we verwachten niet dat veel mensen na een kwartier stapelverliefd eruit..

