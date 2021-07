Duidelijke daling aantal coronabesmettingen: vandaag 6.301 positieve testen

De Nederlandse besmettingscijfers zijn duidelijk aan het dalen. Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen daalt al drie dagen op rij en bedraagt momenteel 8.780 nieuwe coronabesmettingen per dag. Het RIVM meldt vandaag 6.301 positieve testen, een stuk minder dan de 11 duizend van vorige week donderdag.

Als je de hele week vergelijkt met de voorgaande week is inmiddels ook sprake van een lichte afname van 4 procent. Vorige week nam het aantal meldingen nog toe met 301 procent op weekbasis.

Ook het percentage positieve testen daalt, in een week tijd van 14,6 naar 13,6. Dit is een teken dat het virus zich minder hard verspreidt dan in de voorgaande weken, toen het percentage juist sterk opliep. Per dag worden gemiddeld 61 duizend personen getest op een besmetting met het virus, nagenoeg evenveel als een week eerder.

In 15 van de 25 veiligheidsregio’s stijgt het aantal meldingen deze week nog. De regio’s Brabant-Noord en Limburg-Noord zien de sterkste toename, van respectievelijk 71 en 59 procent op weekbasis. In Groningen was de afname met ..

