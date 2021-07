Het afval dat in de Maas drijft moet snel weg voor het schade aanricht

Eindhoven

‘Het is echt een slagveld’, zegt Rob van Schijndel, gebiedsmanager Kempen & Midden-Limburg bij Natuurmonumenten. Hij is aan het inventariseren wat de overstromingen hebben achtergelaten in natuurgebieden. ‘Normaal is er na hoogwater vooral zwerfafval te vinden. Nu complete inboedels, persoonlijke bezittingen als rugzakken en alles wat je op campings en in de tuinen ziet, zoals caravans, tuinmeubilair en barbecues. We hebben tientallen vaten met gebruikt frituurvet gevonden, vaak opengebarsten. We komen ook vaten met chemicaliën tegen en veel gasflessen.’ De chemische stoffen worden door specialisten opgeruimd, net als de kadavers van dieren.

De grotere stukken plastic in de natuur zijn schadelijk vo..

