Etappe 8 - Vakantie vieren langs het water tussen Maassluis en Alphen aan de Rijn

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de achtste etappe fietst Aliene Boele.

(beeld nd)

Henk Zuiderwijk (81): ‘Nederland is een vreselijk mooi land en Leiden is het allermooist.’

Vanaf station Rotterdam Alexandrium rijdt een overvolle metro naar Hoek van Holland. Moeders met boodschappentassen eisen hun stoel op naast in elkaar gedoken pubers. Wie na veertig minuten uitstapt, staat in het rustige Maassluis: smalle straatjes, een drukke haven en een vreemde dijk in het centrum. Die dijk blijkt voor mensen een inspiratiebron te zijn. Het crematorium heet De Dijk en de basisschool De Dijck .

Op Instagram heb ik gezegd dat ik richting het noorden wil. Beschermd door een dikke laag zonnebrand volg ik de kanalen Noordvliet en Gaag. Het is rustig langs de groene dijk die fietsers in Schipluiden brengt, een dorp met een verrassend groot voormalig gemeentehuis en historische huizen aan het water.

