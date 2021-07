Geen Via Gladiola, wél gladiolen. De Alternatieve Vierdaagse mist het echte vierdaagsegevoel

Omdat de Nijmeegse Vierdaagse voor de tweede keer niet kan doorgaan, bedacht de organisatie een alternatief. Bij de aftrap, dinsdag, stond jong en oud in de startblokken. Maar het échte vierdaagsegevoel, dat is er niet.

De aftrap van het jaarlijkse wandelevenement vond dinsdag plaats bij het Vrijheidsmuseum in het Gelderse Groesbeek met een vlaggentocht. Aan de kinderen van het #Vteam de eer om de verschillende vlaggen te dragen.

Groesbeek

‘Hebben jullie genoeg gedronken?’ De roep door de microfoon is gericht aan de 35 kinderen die geduldig zitten te wachten op houten bankjes. Sommigen knikken, anderen nemen nog snel een slokje groene ranja. Hun rugtassen zijn goed gevuld. Boterhammen met pindakaas, proteïne-shakes en, misschien wel het belangrijkste vandaag: zonnebrand. Want de kinderen gaan straks ruim 10 kilometer wandelen door het heuvellandschap van Berg en Dal. In de brandende zon.

De tocht is 20 kilometer korter dan Jari Bosma (15) en zijn vrienden hadden gehoopt. Al vier jaar droomt Jari van een deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse. Net als zijn moeder, die ruim 25 keer meeliep. Toen Jari eindelijk oud genoeg was, brak hij zijn been op zeven plaatsen. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .