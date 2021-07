Niet iedereen in Limburg durft hulp te vragen. ‘Mensen moeten weten waar ze ons kunnen vinden’

Vrijwilligers van het Rode Kruis tijdens een opruimactie in het door watersnood getroffen Valkenburg.

De speciale hulplijn voor getroffenen van de Limburgse watersnood van het Rode Kruis leverde afgelopen dagen 190 belletjes op. ‘Het gaat ons niet om de aantallen, maar om het vinden en helpen van de meest kwetsbaren. Niet iedereen durft hulp te vragen.’

Den Haag

Toen het water vrijdag in Limburg begon te zakken, realiseerden de medewerkers van het Rode Kruis zich dat de noodhulporganisatie verder in actie moest komen. Na het helpen evacueren, klaarzetten van veldbedden en opvangen van mensen konden de eerste inwoners terugkeren. ‘Niet iedereen weet dan wat er dan moet gebeuren’, vertelt Mandy Megens. ‘Terugkeer levert al snel nieuwe hulpvragen op.’ Megens is projectleider van de telefonische hulplijn die het Rode Kruis vrijdagavond daarom..

