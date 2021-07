In Gouda slaan leerlingen tijdens de vakantie toch het rekenboek open

Na twee door corona beïnvloede schooljaren zijn veel basisschoolleraren extra bezorgd over de zogenoemde zomerdip, die ontstaat doordat leerlingen tijdens de lange vakantie niet oefenen met lesstof. In Gouda hebben ze daar iets op gevonden: de Zomeracademie.

Gouda

Om een beeld te krijgen van de generatie die opgroeit tijdens de coronapandemie, volgt het Nederlands Dagblad de Brede School: een samenwerking tussen scholen en organisaties in Gouda, die prioriteit geeft aan kinderen met een achterstand. Vandaag, in de zevende en laatste aflevering: de zomervakantie in.

De zon schijnt; ook in Gouda is de zomervakantie begonnen. ‘Voor sommige basisschoolkinderen is die net iets te lang’, vertelt Ayse Candan. ‘Als je bijvoorbeeld zes weken geen boek leest, heb je weer even tijd nodig om in de leerstand te komen.’ Candan is namens de Brede School projectleider van de Zomeracademie. De activiteit, die plaatsvindt tijdens de twee laatste weken van de zomervakantie, is bedoeld voor leerlingen u..

