Weer wennen aan het water

Zwemles in 't Gooische Bad in Hilversum. Kinderen krijgen er in kleine groepjes les.

Hilversum

‘Mijn zoon van acht was vergeten hoe je op je rug moet zwemmen. Hij wist niet meer dat je dan je buik omhoog moet doen en je armen in de zij’, vertelt Colette ten Hove. Ze zit met andere ouders op een gekoelde tribune te kijken naar de zwemlessen. Haar zoon doet aan de andere kant van het glas in een tropisch warm zwembad dappere pogingen om te duiken.

Zwembad ‘t Gooische Bad in Hilversum is een zwembad van 17,5 bij 7,5 meter met maar drie baantjes. Die worden intensief gebruikt: zo’n 750 kinderen uit de regio krijgen er les. Dat gebeurt in kleine groepjes en in het tempo van het kind. Zo gauw een kind alle vaardigheden laat zien die nodig zijn voor een diploma, mag hij of zij afzwemmen. Alleen het duiken door het gat moet de zoo..

