20 procent van de Nederlanders wil sneller rijden op de snelweg

De maximumsnelheid op de snelweg ging in maart vorig jaar overdag overal terug naar honderd kilometer per uur.

’s-Hertogenbosch

Dat blijkt uit Smart Mobility, een onderzoek van Multiscope naar ‘reisgedrag, aanbieders en toekomst van slimme mobiliteitsoplossingen’ onder 3017 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De maximumsnelheid op de snelweg ging in maart vorig jaar overdag overal terug naar honderd kilometer per uur. Doel daarvan is om de uitstoot van stikstof te beteugelen. Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee meldt op de website van de TU Delft dat auto’s met honderd kilometer per uur ‘rond de 25 procent zuiniger rijden dan met 130’.

In de peiling van Multiscope blijkt verder dat 22 procent van de ondervraagden zich expliciet uitspreekt voor het ‘blijvend laag’ houden van de maximumsnelheid op de snelweg. Daarnaast toont 16 procent zich voorst..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .