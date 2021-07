Botsing over euthanasie

Het Openbaar Ministerie stelt dat toetsingscommissies de regels voor euthanasie te ruim toepassen. Terechte kritiek, vindt hoogleraar Martin Buijsen. ‘De uitleg van de zorgvuldigheidseisen is zo langzamerhand niet meer acceptabel.’

Rotterdam

Verrast door de kritiek van het Openbaar Ministerie (OM) op de euthanasiepraktijk, is Martin Buijsen niet. De Rotterdamse hoogleraar gezondheidsrecht legt uit dat het de taak van het OM is om de grenzen van de euthanasiepraktijk te bewaken. Dat wordt moeilijker, en dat komt volgens Buijsen door een arrest van de Hoge Raad én door de uitleg die de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s) daaraan geven. Volgens die commissies mogen artsen onder bepaalde voorwaarden euthanasie uitvoeren bij wilsonbekwame patiënten, ook als die hun stervenswens niet meer kunnen herbevestigen. Het OM vindt echter dat de RTE’s de Euthanasiewet nu te ruim uitleggen. Het OM en de RTE’s zijn daarover in gesprek, werd dinsdag bevestigd na berichtg..

