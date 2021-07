Eekhoorn mag geen koemelk

‘Hier slaapt de kleinste die ik op dit moment heb.’ Brigitte van Bennekom van Eekhoornopvang Neder-Veluwe in Lunteren slaat voorzichtig een fleecedekentje open in een knaagdierkooi in haar tuinhuis. De kleine eekhoorn is meteen klaarwakker en denkt dat hij te eten krijgt. Maar het diertje moet nog even geduld hebben. Van Bennekom schat dat hij iets meer dan zes weken oud is. ‘Na vier tot vijf weken doen jonge eekhoorns hun oogjes open en dat doet deze nog geen week.’

In een volière in een hok van het tuinhuis kijkt een iets oudere eekhoorn nieuwsgierig met zijn kraaloogjes boven zijn hangmat uit. Hij is al overgestapt op een menu van vruchten, zaden en noten. Van Bennekom runt haar kleine eekhoornopvang aan huis. ‘We zijn klein, maar ik b..

