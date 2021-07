Etappe 7 - Hard trappen over de dammen van Renesse naar Maassluis

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de zevende etappe fietsten Judith Arendsen en Dick Schinkelshoek.

Plukken pasgemaaid geel gras dansen over de grond. In de verte staat de kerktoren van Goedereede als een afgehouwen boomstronk in het groene land. Een afgehakte vinger naar Boven. Midden op het eiland Goeree-Overflakkee, halverwege het drukke, toeristische Ouddorp (met zijn mooie hervormde kerk – dank voor de vele goede antwoorden via Instagram!) en de Haringvlietbrug met zijn vrachtverkeer, heerst een doodse stilte. De zinderende zon heeft zelfs de vogels het zwijgen opgelegd. Alleen een vliegtuig hoor je ver weg naar nieuwe hoogten klimmen.

Even hiervoor had de eigenaar van de ‘Eetwinkel’ in Ouddorp uitgelegd hoe je het beste noordelijk kon fietsen. Niet langs de drukke weg, niet pal tegen de wind in. Maar gewoon, een beetje gezellig. H..

