Voorzichtige stabilisatie besmettingscijfers, meer jongeren in het ziekenhuis

De afgelopen dagen is het aantal positieve testen beduidend minder snel toegenomen. Het RIVM spreekt in het wekelijkse nieuwsbericht van een ‘voorzichtige stabilisatie’. Volgens het instituut wordt de komende week duidelijk of deze trend zich doorzet in een daling. Minder gunstig is dat, terwijl het aantal gemelde besmettingen bij twintigers stabiliseert, bij oudere groepen juist een flinke toename te zien is.