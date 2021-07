Regering Israël corrigeert uitspraken over bidden op de Tempelberg

De Israëlische regering is teruggekomen op uitspraken van premier Naftali Bennett over het recht van joden om te bidden op de Tempelberg.

Jeruzalem

In een tweet van zondag leek Bennett te suggereren dat joden het recht hebben om op de Tempelberg te bidden. Dat is in strijd met de status quo: sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 mogen joden de berg wel bezoeken, maar is bidden daar alleen toegestaan aan moslims. Ook zijn bezoekuren voor joden beperkt. In een verklaring verduidelijkt de regering dat Bennetts uitspraken geen verandering van beleid inhouden. De premier zou hebben gedoeld op het recht van joden om de Tempelberg te bezoeken, niet om daar te bidden.

Bennett deed zijn controversiële uitspraak nadat op zondag meer dan 1600 joden bijeenkwamen op de Tempelberg. Zij waren daar ter gelegenheid van Tisha B’Av, de joodse rouwdag over de verwoesting van de tempels. Het ..

