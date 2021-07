Joodse begraafplaatsen slecht onderhouden: ‘Er is over Joden heen gewalst’

Bijna de helft van de Joodse begraafplaatsen in Midden- en Oost-Europa verkeert in erbarmelijke staat. Dat blijkt uit een meerjarig onderzoeksproject dat in september verschijnt.

Zwolle

Het afgelopen jaar werden 1700 Joodse begraafplaatsen in Kroatië, Georgië, Hongarije, Litouwen, Polen, Slowakije en Oekraïne door het European Jewish Cemeteries Initiative onderzocht.

De slechte staat van de begraafplaatsen is niet alleen te wijten aan verwaarlozing doordat Joodse gemeenschappen in de Tweede Wereldoorlog zijn uitgeroeid. ‘Joodse grafstenen werden in deze landen gestolen en gebruikt voor wegen en beeldhouwwerken’, zegt historicus Bart Wallet, kenner van Joodse geschiedenis.

‘Tot de val van de Berlijnse Muur was in het Oostblok geen aandacht en ruimte voor het Joodse erfgoed. Dat paste niet in het zelfbeeld van de communistische landen. Veel van deze Joodse plekken werden staatsgrond, mensen breidden ..

