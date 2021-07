Overstromingswater is gevaarlijk: vaarverbod voor Rijn en Maas

Den Haag

Voor de Lek, Waal, Nederrijn, IJssel en de hele Maas geldt een vaarverbod. ‘Het is te gevaarlijk om nu recreatief te varen op deze rivieren’, zegt woordvoerder van Rijkswaterstaat Suzanne Maas. Boeien missen, waardoor vaarders niet goed kunnen inschatten waar hun plek op het water is. Bovendien drijft er veel troep in de rivieren. ‘Wie tegen een boomstronk knalt, belandt in een riskante situatie.’

Zwemmen in rivieren is altijd verraderlijk, maar momenteel nog meer dan normaal. Een krachtige en onvoorspelbare stroming kan zwemmers overvallen in het water dat veel hoger staat dan gebruikelijk. Ook het drijfvuil vormt een gevaar. ‘Met het blote oog zie je het gevaar niet. Maar het is zo’n grote bak water, met zo veel stroming en vuil..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .