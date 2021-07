De Jonge: aantal positieve testuitslagen is stabiel

Het aantal positieve testuitslagen heeft zich gestabiliseerd, aldus demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Hij blijft nog voorzichtig, maar het cijfer stijgt niet meer, zei hij na kabinetsoverleg over corona.

Den Haag

Maandag zijn er volgens hem een kleine 9000 besmettingen gemeld. Dat is nog steeds een veel te hoog aantal, aldus de zorgminister. Het aantal ziekenhuisopnames neemt ondanks de besmettingscijfers niet heel hard toe, zei De Jonge. ‘Het onderstreept dat vaccineren werkt’, zei hij. Ongeveer 85 procent van de positief geteste mensen is niet gevaccineerd.

Het Outbreak Management Team (OMT) is vrijdag bij elkaar geweest om de huidige situatie te bespreken en heeft besloten dat er geen reden is om extra maatregelen te nemen. Het kabinet neemt dat advies over.

Eerder besloot het kabinet onder meer om de nachthoreca te sluiten vanwege het hoge aantal besmettingen tijdens het uitgaan.

Volgens premier Mark Rutte gaat het op ‘te veel plek..

