Zwarte historie, witte archeologen

De vondst van graven van tientallen slaafgemaakten op Sint Eustatius is van historisch belang. Maar is het archeologenteam wel divers genoeg?

Sint Eustatius

Het is stil bij de luchthaven van Sint Eustatius. Op het Bovenwindse Eiland komen nooit veel vliegtuigen, maar nu, in corona-tijden, is het nog rustiger. Dat geldt ook voor de strook land naast de landingsbaan. ‘Dit is een heilige plek’, zegt de vrouw die rondleidt. ‘Hier zijn tranen van verdriet en pijn geplengd.’

De vrouw is Courtney Smith van Rij. Zij is als vrijwilliger betrokken bij een bijzondere expeditie: de opgraving van mogelijk het grootste graf met Afrikaanse slaven dat ooit in de Caribische regio is gevonden. Op Barbados zijn al eens 104 lichamen opgegraven, de vondst in Sint Eustasius herbergt mogelijk nog meer slaafgemaakten.

gevoelig‘Het ligt heel gevoelig’, zegt Smith tijdens de wandeling langs de ee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .