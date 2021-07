Etappe 6 - Van Vlissingen naar Renesse via een imposante brugverbinding

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de zesde etappe fietst redacteur Roeland van Mourik.

Het is geel en op weg naar het verleden.

De trein naar Vlissingen.

Grapje natuurlijk.

Om op mijn startplek te komen moet ik in dit gele gevaarte richting Vlissingen stappen. Drie uur en zeventien minuten glijden vanaf mijn woonplaats Bussum voorbij, even is het Op het spoor in plaats van Aan de ketting. Mijn voorganger Rinder Sekeris gaf mij een nauwkeurige beschrijving van de plek waar hij de fiets vrijdag heeft gestald. Het kan niet missen. Hij tipte mij mooi Middelburg, maar dat laat ik links liggen, om op Zoutelande af te koersen. Bij het passeren van het plaatsnaambord gaat als vanzelf het populaire nummer van BLØF in mijn hoofd rondzingen.

verkeerscoach

‘..

