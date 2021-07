‘Binnen twaalf uur veranderde onze groene camping in een watermassa’

Camp Kyllburg in de Duitse Eifel stond woensdag nog helemaal vol met gasten. En toen steeg het water in de aangrenzende rivier de Kyll. Iedereen maakte zich op tijd uit de voeten en de camping van eigenaren Roy en Mèlani Betten verdween in het kolkende water.

Kyllburg

Normaal gesproken kun je er in de zomer ontspannen in afkoelen of een dammetje in bouwen. Dat de doorgaans kalme rivier Kyll zó snel kon veranderen in een nietsontziende kolkende watermassa, had Roy Betten nooit voorzien. De Nederlander runt samen met zijn vrouw Mèlani sinds drie jaar Camp Kyllburg, een camping middenin in de Eifel, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. De Kyll deelt het kampeerterrein, dat 25 vaste en 75 toeristische plekken heeft, in twee delen op.

Begin vorige week, toen het begonnen was met regenen, ontving Betten vanuit verschillende gemeenten de eerste signalen over naderend hoog water, vertelt hij. Dat verontrustte hem nog niet direct. ‘In de winter staat het water wel vaker hoger en dan lopen kampeerplekk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .