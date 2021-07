RS-virus veroorzaakt uitstel kinderoperaties: de kinder-ic’s liggen vol

Terwijl covid blijvende aandacht vraagt, maken veel jonge ouders zich deze zomer zorgen om een andere infectieziekte: het RS-virus. Operaties van kinderen worden uitgesteld omdat ziekenhuisbedden gevuld zijn met RS-patiëntjes. Er is een vaccin in aantocht.

(beeld nd)

Gouda

‘Je wilt niet te vroeg naar het ziekenhuis gaan met klachten, maar ook zeker niet te laat - het is nog zo’n jonge baby’, schetst Mirjan Houtman het dilemma van een bezorgde ouder. Op de achtergrond hoest haar zoontje Jeftha. Bij hem werd vorige week, vijf weken na zijn geboorte, besmetting met het RS-virus vastgesteld.

Een aanzienlijk deel van de kinderen heeft weinig last van het verkoudheidsvirus, maar iedere winter wordt een groot deel van de kinder-ic’s in beslag genomen door patiëntjes die ondersteuning nodig hebben bij het ademhalen. Met uitzondering van afgelopen winter: dankzij de coronamaatregelen werd het RS-virus bijna niet overgedragen. In juni brak de jaarlijkse epidemie alsnog uit.

Het RIVM heeft geen actuele..

