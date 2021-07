Rutte: Blijf voorlopig thuis werken en zorg voor voldoende frisse lucht in huis

Iedereen moet voorlopig thuis blijven werken tenzij dat echt niet anders kan. Ook dient iedereen minstens een kwartier per dag te zorgen voor frisse lucht in huis. Dat is althans het officiële overheidsadvies totdat de opgelaaide epidemie weer wat tot rust is gekomen. Dat bevestigde premier Rutte maandag na overleg met de meest betrokken ministers.

Demissionair premier Mark Rutte in gesprek met de pers over de laatste stand van zaken rondom het coronavirus.

Het advies om binnenruimten goed te ventileren wordt officieel toegevoegd aan de ‘basisregels’ en komt daarmee dus bij ‘afstand houden’, ‘handen wassen’ en ‘blijf thuis bij klachten en laat je testen’.

Vanaf nu zal het ventilatie-advies op elke persconferentie van het kabinet worden uitgedragen. ‘Daarin adviseren we strakker’, aldus premier Rutte maandag na overleg met de meest betrokken ministers in het kabinet. ‘Zorg voor voldoende frisse lucht binnen. Dat is dus thuis, op het werk, op school, in winkels en in de horeca.’

Net als vorige week in de Tweede Kamer ontkende de premier dat het ventilatie-advies een grote ommezwaai betekent in het beleid. Experts binnen en buiten het Out..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .