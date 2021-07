Waterschappen willen de muskusrat terugdringen tot landsgrens

Door intensief samen te werken zijn de waterschappen er de laatste vijftien jaar in geslaagd de muskusrat effectief te bestrijden. Bij het graven van gangen en holen ondermijnt het beestje oevers en dijken. De waterschappen willen het dier in 2035 hebben teruggedrongen tot aan de landsgrenzen. Het werk is nooit klaar, tijdig opsporen van de exoten blijft essentieel.