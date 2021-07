Toevluchtsoord voor calvinisten

Duitsland – Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Bondsdagverkiezingen van 26 september. Aflevering 3: calvinisten in Emden.

De Grote Kerk in Emden, deels wederopgebouwd na een bombardement in 1943. (beeld wikimedia)

Een van de raadsels uit de Nederlandse geschiedenis betreft de laatste rustplaats van graaf Adolf van Nassau, die op 23 mei 1568 sneuvelde in de slag bij Heiligerlee. Volgens een van de theorieën is het lichaam van graaf Adolf bijgezet in de Grote Kerk van Emden, 25 kilometer ten noorden van Heiligerlee. Emden, nu een stad in Duitsland, was rond 1568 een toevluchtsoord voor vervolgde protestanten. Emden is het ‘Genève van het Noorden’ genoemd.

Die bijnaam verwees naar de vele calvinisten in de stad. Zoals Johannes Calvijn vanuit Genève de gereformeerde leer uitdroeg, in preken en geschriften, zo deden zijn volgelingen dat vanuit Emden. De stad telde vele gereformeerde drukkers. Tussen 1554 en 1569 publiceerden ze 230 boeken, waaronder de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .