Evacuatie na overstroming van de Geul in Zuid-Limburg

De stroom viel uit bij honderden huishoudens in Valkenburg en netbeheerder Enexis gaf aan niet in staat te zijn het probleem op korte termijn op te lossen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio kunnen de aansluitingen pas hersteld worden als het water helemaal verdwenen is. Tot die tijd krijgen mensen het dringende advies onderdak te zoeken bij familie, vrienden en kennissen.

De gemeente Valkenburg waarschuwde mensen om niet door overstroomde straten te lopen en om binnen te blijven. Putdeksels kunnen zijn weggespoeld en in het modderige water is dat niet te zien. Bovendien kan het water vervuild zijn met rioolwater.

Het hoge water werd met name veroorzaakt door enorme regenbuien in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland. En de waterstand in de rivieren was al hoog omdat het de laatste maand veel heeft geregend. Hoogwater in de rivieren is in de winter niet ongebruikelijk, maar komt in de zomer uiterst zelden voor, aldus de waterbeheerders. De uiterwaarden zijn in de zomer volop in gebruik voor recreatie en vee, maar stroomden nu helemaal vol. ◀