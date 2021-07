Zal Limburg steeds vaker overstromen? ‘Er is dan minder schade door een tijdige aanpak’

Overstromingen vallen in Limburg niet snel weer te verwachten, zegt deskundige Nathalie Asselman. Eerder genomen maatregelen in het gebied hebben erger voorkomen. Hoe nu verder?

Delft

Limburg beleefde vrijdag opnieuw spannende momenten met hoogwater van de Maas. Terwijl in het zuiden werd schoongemaakt, kregen mensen het stroomafwaarts nog flink voor de kiezen. In alle gemeenten aan de Maas in Noord- en Midden-Limburg vonden evacuaties plaats. In Venlo werd ziekenhuis VieCuri ontruimd. Bij Meerssen brak een dijk door. De Maas voerde afgelopen dagen meer dan drie miljoen liter water per seconde af. Ter vergelijking: daarmee kun je elke seconde met gemak een Olympisch zwembad vullen. In België en Duitsland kwamen tot op heden 130 mensen om.

Bij instituut Deltares, specialist in kennis van water en ondergrond, spreekt overstromingsdeskundige Nathalie Asselman van ‘een unieke situatie, vooral voor de zomer.’ Normaal g..

