Etappe 5 - Van Goes naar Vlissingen door de duinen van Zeeuws-Vlaanderen

De benodigde moed drink ik in bij Adri Geelhoed in Goes, die me hartelijk ontvangt in zijn atelier en voorziet van koffie. Koffie, zo zwart als de doeken die hij gebruikt voor het schilderen van zijn Zeeuwse landschappen. Dat geeft een mooi, apart effect.

Een van de werken doet me denken aan het landschap rond Meliskerke, vaste vakantiestek in mijn jeugd. In een ander verstoort een felgele bestelbus van de Jumbo het landschap. ‘Zeeland in coronatijd’, verklaart de kunstschilder het beeld.

Geelhoed bemiddelt een kleine servicebeurt ter optimalisering van het stuur van de dienstfiets bij rijwielhandel Melse, waar ze meteen voor ons klaarstaan. ‘Alles staat wel maximaal’, zegt meneer Melse, en daarmee bedoelt hij: een vrij laag fr..

