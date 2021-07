Met z’n allen zandzakken volscheppen tegen wateroverlast: ‘We moeten de mensen helpen’

Vlodrop

‘Daar komt ons nieuwe zand!’ Op het dorpsplein van Vlodrop, provincie Limburg, klinkt gejuich. Als de container op de grond staat, steken agenten scheppen in het zand, buurtgenoten houden witte zakken open. Emmers zonder bodem fungeren als trechter. Zit een zak vol, dan wordt die dichtgeknoopt. Daarna worden de zakken op pallets gestapeld, klaar om met een shovel te worden vervoerd naar de rivier.

‘Zo hebben we al heel wat op transport gezet,’ zegt Wim Tegels (64). ‘De strijd tegen het water gaan we niet winnen, maar we willen de schade aan de huizen zoveel mogelijk beperken.’ Tegels doet het voor zijn dorpsgenoten, zelf woont hij in een bovenwoning. ‘Dat kenmerkt ons, hoor. We doen het met z’n allen.’

Via groepschats van onder meer..

