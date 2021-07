Zwemmen met uitzicht op de skyline van Nijmegen: ‘Jammer dat mensen hun troep niet opruimen’

Nijmegen

Het ene na het andere vrachtschip vaart over de Waal. De een met houtskool, de ander met containers. Het is bewolkt en miezert, zoals zomerdagen in Nederland kunnen zijn, maar het is niet koud. Mensen met honden, hardlopers en zwemmers: bij nevengeul de Spiegelwaal zijn er tientallen recreanten.

Vanaf deze plek is de skyline van Nijmegen goed zichtbaar. De spoorbrug over de Spiegelwaal verbindt Nijmegen met het dorpje Lent. Naast de brug staat een loop- en fietsbrug, waarmee het stadseiland Veur-Lent via een lange trap te bereiken is. Zo kom je bij de nevengeul. Flynn (22) wandelt met oordopjes in langs het strandje bij de Spiegelwaal: ‘Ik loop hier drie keer per week, meestal een uur. Dan loop ik het hele eiland rond. Het i..

