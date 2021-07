De buikorgelspeler keert na de coronacrisis niet meer terug naar het museum

De coronacrisis heeft een gat geslagen in het vrijwilligersbestand van veel organisaties. Nooit eerder staken zo weinig mensen de handen uit de mouwen. Of de vrijwilligers na de crisis terugkomen? ‘Dat wordt spannend.’

Paul ‘de Klokkenmaker’ Oorthuijsen is verslingerd aan klokken en vertelt er alles over aan een moeder en twee kinderen die het museum in Terschuur bezoeken.

Terschuur

Na de langverwachte heropening van het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in het Gelderse Terschuur, waar vrijwilligers live hun kunsten vertonen aan het publiek, kwam de touwslager niet meer terug. De schoenmaker ook niet, net als de houtgraveerder, en de buikorgelspeler die met zijn muziek zo veel gezelligheid bracht.

Daarmee is het museum geen uitzondering. Het coronajaar was ‘rampzalig’ voor de deelname aan het vrijwilligerswerk, meldt de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek spreken boekdelen: zei in 2019 nog 47,7 procent van de Nederlanders zich ten minste één keer in het jaar vrijwillig te hebben ingezet, in het laatste kwartaal van vorig jaar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .