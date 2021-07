Etappe 4 - Van Roosendaal naar Goes met een privé-overtocht

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de vierde etappe fietst verslaggever Hans-Lukas Zuurman.

‘Ga je wel naar Zeeland fietsen? Iedereen smeekt erom! We kunnen het echt niet meer overslaan’, appte collega Anneke Groen mij nog. Ik start vandaag in Roosendaal. En dan kún je naar Zeeland oversteken. Voor deze serie fietste ik al eens vanuit daar naar het Zeeuwse Zuid-Beveland. Dus ik twijfel. Ik ben het type dat ook nooit twee keer dezelfde film wil zien. Dat wordt een alternatieve route. De lucht is grijs, maar huilt niet. Roosendaal verlaat ik onder klokgelui van de Onze Lieve Vrouwenkerk Kade. Na een kilometer of zes rijd ik Wouw binnen. Van een wauw-gevoel is geen sprake. Het dorp maakt een uitgestorven indruk. De 83-jarige Toon van Huffel veegt de straat bij zijn voordeur. Hij woont hier al veertig jaar, vertelt hij. Weet hij wa..

