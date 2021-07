‘Het ene moment was de auto er nog, het andere moment was hij weggespoeld’

Zuid-Limburg wacht vol onzekerheid af hoeveel water nog via de rivieren komt. Over de grens zijn doden gevallen: in Duitsland meer dan veertig, in België rond de tien.

Valkenburg

Na een zwaar coronajaar nu een watersnoodramp. In Valkenburg is de verslagenheid tastbaar. Met het bruine water doortrekt een vreemde geur het stadje. ‘We waren net weer open sinds juni, zo blij dat het weer aantrok, leuk om weer gasten te verwelkomen, gezellig’, zegt werknemer Dennis Best van restaurant Bellini in de Grotestraat, dat halfvol water staat. ‘En nu dit.’

Dennis Best (l.) en eigenaar Jason Stratton van restaurant Bellini in Valkenburg. - beeld nd

Aan het einde van de dag duiken onverwacht koning Willem-Alexander en koningin Máxima op, ze spreken met de burgemeester en steken ondernemers een hart onder de riem. Ook staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is er, zij belooft noodbruggen om de kap..

