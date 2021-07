Heel Portugal, Canarische eilanden, Balearen en Cyprus kleuren oranje

Canarische eilanden, Balearen, Cyprus en heel Portugal kleuren oranje, en Nederland is risicogebied volgens de EU. Wat komt er deze zomer nog van vakantieplannen in het buitenland terecht?

Amsterdam

Met een dag vertraging zijn donderdag de reisadviezen van de Nederlandse overheid aangepast. Ze betekenen een forse tegenvaller voor Nederlandse vakantiegangers. Vrijdag verandert voor veel populaire vakantieoorden de kleurcode van het reisadvies in verband met corona van geel naar oranje. Voor de Canarische eilanden, de Balearen, Cyprus en heel Portugal geldt vanaf dan het devies ‘alleen noodzakelijke reizen’, ook voor gevaccineerde reizigers. Het Spaanse vasteland was al oranje.

Reizigers die vanaf 18 juli terugkeren vanuit de nieuwe oranje gebieden, moeten bij aankomst in Nederland een vaccinatie- of herstelbewijs laten zien of een negatief testbewijs. Dat kan met de Europese CoronaCheck-app. De reiziger hoeft niet in quaranta..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .