Extreme regenval leidt tot evacuaties. ‘Tegen zulke hoge waterstanden valt niet op te boksen’

De extreme regenval in het zuiden van Nederland en Duitsland heeft gevolgen voor de rest van het land. Campinggasten in Oosterhout en vee uit Zwolle zijn al geëvacueerd uit uiterwaarden, omdat de kans groot is dat die zullen vollopen met overtollig water.

Den Haag

Het water van de Maas en de Rijn staat hoog, na de heftige regenval in Limburg en Duitsland. ‘Het water stroomt nu verder Nederland in,’ vertelt Jane Alblas, woordvoerder van de Unie van Waterschappen.

De waterschappen in het stroomgebied van de rivieren hebben hun keringen gecontroleerd. Keringen, zoals dijken, dammen en sluizen, houden water tegen. Bij de Maas in Limburg, waar het water hard stroomt, zijn extra waterkeringen geplaatst. De verwachting is dat de dijken het gaan houden. ‘De situatie is echter buitengewoon uitzonderlijk, dus het wordt spannend.’

Alblas verwacht dat beken buiten hun oevers zullen treden en uiterwaarden zullen onderlopen. Dat risico lopen alle re..

