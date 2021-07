Code geel in Limburg: stroomstoringen in Valkenburg, uitzonderlijk hoogwater in Maas voorspeld

Het KNMI heeft de weercode voor Zuid-Limburg vannacht bijgesteld, van code rood naar code geel. Er valt minder regen dan gisteren, maar de wateroverlast is nog lang niet over.

In de nacht van woensdag op donderdag is in Limburg nog eens tien tot twintig millimeter regen gevallen, maar op donderdag worden geen extreme hoeveelheden regen meer verwacht, meldt Meteo Limburg. Toch geldt wegens de wateroverlast nog steeds code geel, aldus het KNMI. Demissionair premier Rutte zei ‘alles te doen wat nodig is’ tegen de wateroverlast.

In het dorp Hoensbroek, nabij Heerlen, dreigde enige tijd de waterbuffer De Dem over te lopen. De gemeente gaf een waarschuwing uit. Mensen die in de buurt van de waterbuffer wonen, werd gevraagd een veilig plekje in huis te zoeken en stroom en gas af te sluiten. Gedurende de nacht werd er water weggepompt om de druk op de waterbuffe..

