Opeens waarschuwt het kabinet voor long covid bij jongeren. Hoe gevaarlijk is het voor hen?

Nu het aantal besmettingen onder de jeugd explosief stijgt, groeit de bezorgdheid: is covid wel zo ‘onschuldig’ voor jongeren?

Jongeren staan in de rij om naar binnen te mogen bij een kroeg.

En hoe groot is het risico dat ze langdurig klachten houden?

Den Haag

Het is een opvallende draai in het coronabeleid: na anderhalf jaar zijn nu ook langdurige covid-klachten onder jongeren een belangrijke reden om versoepelingen terug te draaien. Zowel Rutte als De Jonge benoemde bij de persconferentie van vrijdag het risico voor jongeren op long (langdurige) covid, nu besmettingen onder deze leeftijdsgroep enorm oplopen. Hoe groot is het risico voor jongeren op zulke langdurige en ernstige klachten?

De zorgen over long covid zijn niet nieuw. Het afgelopen jaar kwamen veel verhalen voorbij van, vaak jonge, gezonde ..

