KNMI geeft code rood vanwege zware regenval in Zuid-Limburg, Defensie ingezet om te helpen

Vanwege de zware en aanhoudende regenval in Zuid-Limburg geeft het KNMI code rood af. Defensie heeft 68 militairen naar Zuid-Limburg gestuurd om te helpen bij de wateroverlast in Zuid-Limburg. De Veiligheidsregio verwacht hoog water en overstromingen van meerdere rivieren.

Hoensbroek

Demissionair premier Rutte zei woensdag ‘alles te doen wat nodig is’ tegen de wateroverlast. Om burgers te bereiken heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de regionale omroep L1 ingesteld als calamiteitenzender. De veiligheidsregio vreest dat de rivieren de Gulp en de Geul zullen overstromen, wat grote gevolgen kan hebben voor de inwoners van de gemeenten Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem. Enkele tientallen gasten van een camping in Wijlre werden geëvacueerd, meldt L1.

Ook bij de Maas wordt hoog water verwacht, met name in de nacht van donderdag op vrijdag. De laatste prognoses wijzen op een piekafvoer van meer dan 2500 kuub, uitzonderlijk in juli. Uit voorzorg is woensdagmiddag camping de Hatenboer in Roe..

