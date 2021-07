Gomarus scholengemeenschap stapt naar de rechter vanwege inspectierapport

De Gomarus scholengemeenschap in Gorinchem is van plan naar de rechter te stappen vanwege de publicatie van een inspectierapport over de sociale veiligheid op school.

Gorinchem

Dat meldde een woordvoerder van de onderwijsinspectie woensdag aan het Reformatorisch Dagblad. In een kort geding zal de reformatorische middelbare school moeten aantonen waarom de inspectie niet redelijkerwijs tot het rapport heeft kunnen komen. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat het rapport zorgvuldig is opgesteld’, stelt woordvoerder Daan Jansen van de inspectie.

Die deed onderzoek na een artikel in NRC waarin meerdere oud-leerlingen vertelden over een gedwongen coming-out. Ook zou gescheld en gepest naar homo’s niet adequaat worden aangepakt door docenten en in lesboeken staan dat homoseksualiteit te veranderen is.

Onderwijsminister Arie Slob vroeg de inspectie daarop onderzoek te doen. Leerlingen opsluiten en verplicht uit de kast..

